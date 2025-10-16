Noticias Sputnik – 16 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de octubre de 2025:

Miles de explosivos que se quedaron sin detonar y esparcidos por toda Gaza constituyen un gran peligro para la población civil

La negativa a importar energía de Rusia ha afectado a la industria de la UE y ha provocado un aumento de los precios

La OTAN presiona a sus miembros para que compren a EEUU más armas para Ucrania

China realiza con éxito el lanzamiento número 600 del cohete Larga Marcha

Una persona fallecida y más de 1,500 desplazados dejó como saldo el paso del tifón Halong por Alaska

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