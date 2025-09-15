Noticias Sputnik – 15 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 15 de septiembre de 2025:

“A Israel no le importa la vida de sus ciudadanos y su objetivo es convertir Gaza en una zona inapropiada para vivir”, aseguró el emir de Catar

Pekín y Washington establecieron un marco de acuerdo sobre el funcionamiento de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos

La OTAN proporciona apoyo tanto indirecto como directo a Kiev, así que en la práctica está en guerra con Rusia, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que las acciones de EEUU en el Caribe son «agresiones» y no «tensiones»

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!