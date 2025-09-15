type here...
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 15 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 15 de septiembre de 2025:

  • “A Israel no le importa la vida de sus ciudadanos y su objetivo es convertir Gaza en una zona inapropiada para vivir”, aseguró el emir de Catar
  • Pekín y Washington establecieron un marco de acuerdo sobre el funcionamiento de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos
  • La OTAN proporciona apoyo tanto indirecto como directo a Kiev, así que en la práctica está en guerra con Rusia, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov
  • El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que las acciones de EEUU en el Caribe son «agresiones» y no «tensiones»

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

