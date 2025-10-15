Noticias Sputnik – 15 de octubre de 2025
Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 15 de octubre de 2025:
- Aunque el alto el fuego en la Franja de Gaza fue anunciado con bombo y platillo por EEUU, la realidad es que se trata de un acuerdo que llegó muy tarde
- El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin firmó la ley que ratifica el acuerdo intergubernamental con Cuba
- Al menos 30 civiles murieron en un enfrentamiento entre talibanes y las fuerzas pakistaníes
- Varias personas resultaron lesionadas a causa de un tornado de gran intensidad que azotó Malasia
- La agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela tiene implicaciones en el panorama energético internacional
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