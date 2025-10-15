Noticias Sputnik – 15 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 15 de octubre de 2025:

Aunque el alto el fuego en la Franja de Gaza fue anunciado con bombo y platillo por EEUU, la realidad es que se trata de un acuerdo que llegó muy tarde

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin firmó la ley que ratifica el acuerdo intergubernamental con Cuba

Al menos 30 civiles murieron en un enfrentamiento entre talibanes y las fuerzas pakistaníes

Varias personas resultaron lesionadas a causa de un tornado de gran intensidad que azotó Malasia

La agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela tiene implicaciones en el panorama energético internacional

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