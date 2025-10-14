Noticias Sputnik – 14 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 14 de octubre de 2025:

En el enclave palestino se iniciaron los trabajos para retirar escombros y despejar las principales vías de la ciudad de Gaza

23 estados de México registraron caídas en las transferencias que reciben desde el exterior, sobre todo las provenientes de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este martes se activarán las zonas de defensa integral (ZODI)

Una eyección de plasma solar se desplaza entre la Tierra y Mercurio sin afectar ambos planetas

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