Noticias Sputnik – 14 de octubre de 2025
Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 14 de octubre de 2025:
- En el enclave palestino se iniciaron los trabajos para retirar escombros y despejar las principales vías de la ciudad de Gaza
- 23 estados de México registraron caídas en las transferencias que reciben desde el exterior, sobre todo las provenientes de Estados Unidos
- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este martes se activarán las zonas de defensa integral (ZODI)
- Una eyección de plasma solar se desplaza entre la Tierra y Mercurio sin afectar ambos planetas
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