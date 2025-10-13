Noticias Sputnik – 13 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 13 de octubre de 2025:

El lanzamiento de misiles Tomahawk desde Ucrania significaría la participación directa de EEUU en el conflicto ucraniano

Moscú inaugura una gran exposición sobre los 80 años de cooperación entre Rusia y Corea del Norte

Al menos dos personas murieron en un accidente aéreo ocurrido en Texas, Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido en Carolina del Sur, Estados Unidos, dejó al menos 4 personas muertas y 20 heridas

A 64 aumentó el número de fallecidos por las intensas lluvias que azotan a México

El oro supera los 4.100 dólares por onza troy por primera vez en la historia

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