Noticias Sputnik – 13 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 13 de noviembre de 2025:

  • La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, desenmascara la esencia corrupta de los gobernantes en Kiev
  • China trabajará con el G20 en la construcción de una economía abierta mundial
  • Perú es el país en América Latina con mayor temor a la inseguridad
  • Reportan que el campo de la IA enfrenta su primera crisis de confianza en los mercados
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