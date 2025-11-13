En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 13 de noviembre de 2025:

La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, desenmascara la esencia corrupta de los gobernantes en Kiev

China trabajará con el G20 en la construcción de una economía abierta mundial

Perú es el país en América Latina con mayor temor a la inseguridad

Reportan que el campo de la IA enfrenta su primera crisis de confianza en los mercados