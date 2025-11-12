Noticias Sputnik – 12 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 12 de noviembre de 2025:

  • El Senado ruso insta a los parlamentos del mundo a condenar las amenazas de EEUU contra Venezuela
  • Al menos 51 personas resultaron heridas por el paso del tifón Fung Wong por Taiwán
  • México va con todo: Fuerzas Especiales de la Marina van tras jefes criminales
  • El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Gobierno de Venezuela por el nuevo envío de ayuda humanitaria
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