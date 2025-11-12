Noticias Sputnik – 12 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 12 de noviembre de 2025:

El Senado ruso insta a los parlamentos del mundo a condenar las amenazas de EEUU contra Venezuela

Al menos 51 personas resultaron heridas por el paso del tifón Fung Wong por Taiwán

México va con todo: Fuerzas Especiales de la Marina van tras jefes criminales

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Gobierno de Venezuela por el nuevo envío de ayuda humanitaria