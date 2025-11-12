Noticias Sputnik – 12 de noviembre de 2025
- El Senado ruso insta a los parlamentos del mundo a condenar las amenazas de EEUU contra Venezuela
- Al menos 51 personas resultaron heridas por el paso del tifón Fung Wong por Taiwán
- México va con todo: Fuerzas Especiales de la Marina van tras jefes criminales
- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Gobierno de Venezuela por el nuevo envío de ayuda humanitaria
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.