type here...
Buscar
33.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 11 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de septiembre de 2025:

  • Las acciones de Israel evidencian su deseo de «torpedear cualquier posibilidad» de crear un Estado palestino
  • La Cancillería rusa llama a investigar el asesinato activista político Charlie Kirk, quien fue baleado durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos
  • Las calles de la capital japonesa quedaron anegadas al desbordarse un río que atraviesa Tokio
  • El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Plan Independencia 200 para garantizar la defensa del territorio venezolano de cara a los hostigamientos militares de EEUU en la región del Caribe

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 11 de septiembre 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456