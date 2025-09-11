Noticias Sputnik – 11 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de septiembre de 2025:
- Las acciones de Israel evidencian su deseo de «torpedear cualquier posibilidad» de crear un Estado palestino
- La Cancillería rusa llama a investigar el asesinato activista político Charlie Kirk, quien fue baleado durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos
- Las calles de la capital japonesa quedaron anegadas al desbordarse un río que atraviesa Tokio
- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Plan Independencia 200 para garantizar la defensa del territorio venezolano de cara a los hostigamientos militares de EEUU en la región del Caribe
