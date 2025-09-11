Noticias Sputnik – 11 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de septiembre de 2025:

Las acciones de Israel evidencian su deseo de «torpedear cualquier posibilidad» de crear un Estado palestino

La Cancillería rusa llama a investigar el asesinato activista político Charlie Kirk, quien fue baleado durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos

Las calles de la capital japonesa quedaron anegadas al desbordarse un río que atraviesa Tokio

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Plan Independencia 200 para garantizar la defensa del territorio venezolano de cara a los hostigamientos militares de EEUU en la región del Caribe

