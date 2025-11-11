Noticias Sputnik – 11 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de noviembre de 2025:

La Duma Estatal rusa aprueba una declaración contra la presencia militar estadounidense en el Caribe

Grandes incendios forestales y de matorrales asolan el sur del Líbano por segundo día consecutivo

Al menos 12 personas murieron y otras 21 resultaron heridas a causa de una explosión, en Islamabad

Los grupos del crimen organizado en México han comenzado a utilizar los famosos ‘sicarios suicidas’

El presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje de felicitaciones al Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, en el 80 aniversario de su natalicio