Noticias Sputnik – 10 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 10 de septiembre de 2025:

La República Popular China es líder mundial en instalaciones de energía solar fotovoltaica

Sputnik apertura una nueva oficina en Pekín

Los ataques israelíes contra Doha, capital de Catar, «son un paso que conduce a una mayor escalada» en Oriente Medio, denuncia la Cancillería rusa

Cerca de 100 mil manifestantes salieron a las calles con banderas sindicales y bengalas encendidas, protestando contra las medidas de austeridad propuestas por las autoridades francesas

Cuba sufre una «desconexión total» del suministro eléctrico, informó el Ministerio de Energía y Minas del país caribeño



¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!