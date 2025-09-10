type here...
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 10 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 10 de septiembre de 2025:

  • La República Popular China es líder mundial en instalaciones de energía solar fotovoltaica
  • Sputnik apertura una nueva oficina en Pekín
  • Los ataques israelíes contra Doha, capital de Catar, «son un paso que conduce a una mayor escalada» en Oriente Medio, denuncia la Cancillería rusa
  • Cerca de 100 mil manifestantes salieron a las calles con banderas sindicales y bengalas encendidas, protestando contra las medidas de austeridad propuestas por las autoridades francesas
  • Cuba sufre una «desconexión total» del suministro eléctrico, informó el Ministerio de Energía y Minas del país caribeño

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

