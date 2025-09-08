type here...
Noticias Sputnik – 08 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de septiembre de 2025:

  • El grupo de los BRICS celebró una Cumbre Virtual convocada por Brasil.
  • Ucrania sigue cometiendo actos de terrorismo contra la población e instalaciones civiles de Rusia, denunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.
  • La Oficina Central de Investigaciones de la Policía de Polonia desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina, presuntamente perteneciente al cártel de Sinaloa.

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

