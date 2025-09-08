Noticias Sputnik – 08 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de septiembre de 2025:

El grupo de los BRICS celebró una Cumbre Virtual convocada por Brasil.

Ucrania sigue cometiendo actos de terrorismo contra la población e instalaciones civiles de Rusia, denunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

La Oficina Central de Investigaciones de la Policía de Polonia desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina, presuntamente perteneciente al cártel de Sinaloa.

