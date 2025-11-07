Noticias Sputnik – 07 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de noviembre de 2025:

  • China insta a EEUU a reducir «de manera significativa y sustancial» su arsenal nuclear
  • Esta semana, el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping
  • Al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas por el paso del tifón Kalmaegi que azotó la parte central de Vietnam
  • Más de 50 personas resultaron heridas por una explosión en una mezquita dentro de una escuela de Indonesia
  • El sector privado de EEUU ya eliminó un millón de empleos en lo que va del 2025
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