Noticias Sputnik – 07 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de noviembre de 2025:

China insta a EEUU a reducir «de manera significativa y sustancial» su arsenal nuclear

Esta semana, el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping

Al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas por el paso del tifón Kalmaegi que azotó la parte central de Vietnam

Más de 50 personas resultaron heridas por una explosión en una mezquita dentro de una escuela de Indonesia

El sector privado de EEUU ya eliminó un millón de empleos en lo que va del 2025