En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 06 de octubre de 2025:
- Más de 67 mil persona han muerto en Gaza a causa de los bombardeos israelíes, informa el Ministerio de Salud gazatí
- La inteligencia rusa denunció que El Reino Unido aspira a impulsar ayuda militar a Kiev mediante un ataque de falsa bandera
- La política arancelaria de Washington impacta en el bolsillo de los consumidores de EEUU
- El más reciente informe del Departamento del Tesoro de EEUU indicó que la deuda nacional bruta del país norteamericano alcanzó los 37.5 billones de dólares
¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!