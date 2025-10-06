Noticias Sputnik – 06 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 06 de octubre de 2025:

Más de 67 mil persona han muerto en Gaza a causa de los bombardeos israelíes, informa el Ministerio de Salud gazatí

La inteligencia rusa denunció que El Reino Unido aspira a impulsar ayuda militar a Kiev mediante un ataque de falsa bandera

La política arancelaria de Washington impacta en el bolsillo de los consumidores de EEUU

El más reciente informe del Departamento del Tesoro de EEUU indicó que la deuda nacional bruta del país norteamericano alcanzó los 37.5 billones de dólares

