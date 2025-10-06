Noti Podcast

Noticias Sputnik – 06 de octubre de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 06 de octubre de 2025:

  • Más de 67 mil persona han muerto en Gaza a causa de los bombardeos israelíes, informa el Ministerio de Salud gazatí
  • La inteligencia rusa denunció que El Reino Unido aspira a impulsar ayuda militar a Kiev mediante un ataque de falsa bandera
  • La política arancelaria de Washington impacta en el bolsillo de los consumidores de EEUU
  • El más reciente informe del Departamento del Tesoro de EEUU indicó que la deuda nacional bruta del país norteamericano alcanzó los 37.5 billones de dólares

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

