jueves, septiembre 4, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 04 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 04 de septiembre de 2025:

  • Activistas protestan contra empresa israelí en la Feria Internacional de la Industria de Defensa en Polonia
  • Occidente intenta frenar el potencial mediático de otros países para «neutralizar cualquier contenido alternativo»
  • La pugna entre grupos criminales ha dejado al menos 50 muertos en la provincia de Limón, en Costa Rica
  • Un tercio de las aves tropicales han desaparecido por el calentamiento global, revela un estudio realizado por una universidad alemana

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

