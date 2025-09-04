Noticias Sputnik – 04 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 04 de septiembre de 2025:
- Activistas protestan contra empresa israelí en la Feria Internacional de la Industria de Defensa en Polonia
- Occidente intenta frenar el potencial mediático de otros países para «neutralizar cualquier contenido alternativo»
- La pugna entre grupos criminales ha dejado al menos 50 muertos en la provincia de Limón, en Costa Rica
- Un tercio de las aves tropicales han desaparecido por el calentamiento global, revela un estudio realizado por una universidad alemana
