Noticias Sputnik – 04 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 04 de septiembre de 2025:

Activistas protestan contra empresa israelí en la Feria Internacional de la Industria de Defensa en Polonia

Occidente intenta frenar el potencial mediático de otros países para «neutralizar cualquier contenido alternativo»

La pugna entre grupos criminales ha dejado al menos 50 muertos en la provincia de Limón, en Costa Rica

Un tercio de las aves tropicales han desaparecido por el calentamiento global, revela un estudio realizado por una universidad alemana

