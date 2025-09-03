Noticias Sputnik – 03 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 03 de septiembre de 2025:

El presidente de China, Xi Jinping, enfatiza que “La humanidad debe coexistir en paz y no volver a la ley de la selva”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyó su visita oficial a la República Popular China y partió hacia la ciudad rusa de Vladivostok, donde participará en el Foro Económico Oriental

El ciclón Ulrich provocado inundaciones en el noreste de Italia

El ciclón Ulrich provocado inundaciones en el noreste de Italia,

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!