type here...
Buscar
26.7 C
Managua
miércoles, septiembre 3, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 03 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 03 de septiembre de 2025:

  • El presidente de China, Xi Jinping, enfatiza que “La humanidad debe coexistir en paz y no volver a la ley de la selva”
  • El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyó su visita oficial a la República Popular China y partió hacia la ciudad rusa de Vladivostok, donde participará en el Foro Económico Oriental
  • El ciclón Ulrich provocado inundaciones en el noreste de Italia
  • El ciclón Ulrich provocado inundaciones en el noreste de Italia,

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 02 de septiembre 2025
Artículo siguiente
Ya Noticias ContraReloj – 03 de septiembre 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456