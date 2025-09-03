Noticias Sputnik – 03 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 03 de septiembre de 2025:
- El presidente de China, Xi Jinping, enfatiza que “La humanidad debe coexistir en paz y no volver a la ley de la selva”
- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyó su visita oficial a la República Popular China y partió hacia la ciudad rusa de Vladivostok, donde participará en el Foro Económico Oriental
- El ciclón Ulrich provocado inundaciones en el noreste de Italia
