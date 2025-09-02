Noticias Sputnik – 02 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 02 de septiembre de 2025:

Este 3 de septiembre se realizará en Pekín, el Desfile dedicado al 80 aniversario de la Victoria sobre el Imperio Japonés y del fin de la Segunda Guerra Mundial

El presidente de la Federación d Rusia, Vladimir Putin, ve posible encontrar un consenso sobre garantías de seguridad para Ucrania

La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái da continuidad a la búsqueda de «nuevas formas de cohesión y cooperación en el sur global»

Un total de 32 tiroteos se registraron el fin de semana en la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos

