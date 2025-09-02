type here...
martes, septiembre 2, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 02 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 02 de septiembre de 2025:

  • Este 3 de septiembre se realizará en Pekín, el Desfile dedicado al 80 aniversario de la Victoria sobre el Imperio Japonés y del fin de la Segunda Guerra Mundial
  • El presidente de la Federación d Rusia, Vladimir Putin, ve posible encontrar un consenso sobre garantías de seguridad para Ucrania
  • La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái da continuidad a la búsqueda de «nuevas formas de cohesión y cooperación en el sur global»
  • Un total de 32 tiroteos se registraron el fin de semana en la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

