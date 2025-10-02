Noti Podcast

Noticias Sputnik – 02 de octubre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de octubre de 2025:

  • Todos los Estados miembros de la Alianza Atlántica están en guerra con Rusia y ya ni siquiera lo ocultan.
  • Los BRICS y otras asociaciones regionales se están expandiendo en el espíritu de la diplomacia del siglo XXI.
  • China rebasa los 10 mil kilómetros de gasoductos submarinos y marca un hito en la energía marina.
  • Varias personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo cerca de una sinagoga en el Reino Unido.

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 02 de octubre 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456