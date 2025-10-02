Noticias Sputnik – 02 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de octubre de 2025:

Todos los Estados miembros de la Alianza Atlántica están en guerra con Rusia y ya ni siquiera lo ocultan.

Los BRICS y otras asociaciones regionales se están expandiendo en el espíritu de la diplomacia del siglo XXI.

China rebasa los 10 mil kilómetros de gasoductos submarinos y marca un hito en la energía marina.

Varias personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo cerca de una sinagoga en el Reino Unido.

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!