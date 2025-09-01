Noticias Sputnik – 01 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de septiembre de 2025:
- El presidente de la República popular China, Xi Jinping, presentó la iniciativa de «gobernanza global», en la reunión ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái
- Al menos 812 personas murieron y más de 2,800 resultaron heridas, a causa de un terremoto de magnitud 6,0 que estremeció Afganistán
- Un nuevo incendio forestal inició este lunes en la provincia de Málaga, en el sur de España
- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que hay 8 buques de guerra, un submarino nuclear y 1,200 misiles apuntando a Venezuela
