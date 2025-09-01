Noticias Sputnik – 01 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de septiembre de 2025:

El presidente de la República popular China, Xi Jinping, presentó la iniciativa de «gobernanza global», en la reunión ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái

Al menos 812 personas murieron y más de 2,800 resultaron heridas, a causa de un terremoto de magnitud 6,0 que estremeció Afganistán

Un nuevo incendio forestal inició este lunes en la provincia de Málaga, en el sur de España

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que hay 8 buques de guerra, un submarino nuclear y 1,200 misiles apuntando a Venezuela



