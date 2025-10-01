Noti Podcast

Noticias Sputnik – 01 de octubre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de octubre de 2025:

  • Rusia asume la presidencia el Consejo de Seguridad de la ONU
  • Rusia da por inviable el empeño de EEUU por romper las relaciones de Moscú con Latinoamérica y el Caribe
  • El foro Transporte Digital en Moscú muestra una mirada al futuro
  • Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó la moción impulsada por el Consejo de la Unión Europea, donde se determinó extender las sanciones contra instituciones y altos funcionarios de Nicaragua.

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

