Noticias Sputnik – 01 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de diciembre de 2025:
- Moscú condena las declaraciones sobre la posibilidad de ataques preventivos de la OTAN contra Rusia
- Cerca de 600 personas murieron a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia
- Fabricantes de armas consiguieron ganancias récord durante 2024
- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de «asesinato sistemático» los bombardeos realizados por EEUU en el Caribe
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