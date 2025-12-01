Noticias Sputnik – 01 de diciembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de diciembre de 2025:

  • Moscú condena las declaraciones sobre la posibilidad de ataques preventivos de la OTAN contra Rusia
  • Cerca de 600 personas murieron a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia
  • Fabricantes de armas consiguieron ganancias récord durante 2024
  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de «asesinato sistemático» los bombardeos realizados por EEUU en el Caribe
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