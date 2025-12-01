Noticias Sputnik – 01 de diciembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 01 de diciembre de 2025:

Moscú condena las declaraciones sobre la posibilidad de ataques preventivos de la OTAN contra Rusia

Cerca de 600 personas murieron a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia

Fabricantes de armas consiguieron ganancias récord durante 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de «asesinato sistemático» los bombardeos realizados por EEUU en el Caribe