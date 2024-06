Niño nicaragüense de 5 años muere electrocutado en Costa Rica

Un niño de tan solo 5 años, de apellido Zamora, murió el pasado viernes en horas de la noche tras hacer contacto con el cable de un abanico dentro de su vivienda en el barrio Los Arenales, en Nosara de Nicoya, Costa Rica.

Niño de 5 años muere por electrocutamiento en Nosara, Costa Rica

Según informes de la Cruz Roja costarricense, los paramédicos llegaron a la vivienda alrededor de las 6:50 pm, pero a pesar de los esfuerzos por aplicar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al menor, este ya no presentaba signos vitales.

La noticia ha sido especialmente desgarradora para la familia, que tan solo una semana antes había celebrado el cumpleaños del pequeño.

De acuerdo con la Cruz Roja costarricense, el caso del menor pinolero se trata de la víctima número 15 por electrocutamiento en lo que va del 2024.

Es importante que los adultos siempre revisen las instalaciones eléctricas en nuestras viviendas y además enseñarles a los niños y niñas sobre cómo mantener una distancia segura de los enchufes y demás dispositivos eléctricos en el hogar.

En medio del dolor por la pérdida de su pequeño, la madre del niño, Meydi Rodríguez, solicitó ayuda económica para poder trasladar el cuerpo de su hijo a su país natal, Nicaragua.

“Estoy esperando también que me den el cuerpo de mi hijito, aún no tengo respuesta, no me han avisado nada. Mi hijo está en la Morgue, en San Joaquín de Heredia”, confirmó la afligida madre al medio costarricense CRHoy.

Si usted desea contribuir, puede hacerlo a través del SINPE 8458 4123. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para que esta madre pueda darle a su hijo un último adiós en su suelo natal.