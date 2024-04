Nicaragua Siempre Digna y Libre

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua comunica su rechazo a la agresión del Departamento de Estado de EE. UU. y reitera su soberanía. ¡No somos colonia ni aceptamos acusaciones injustas!

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de esta Nicaragua Nuestra, Nicaragua Bendita, Digna y Siempre Libre, comunica al Pueblo Nicaragüense y a la Comunidad Internacional, que ha conocido de un nuevo atropello y agresión a nuestra Soberanía, desde un infame Documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se atribuye un rol, por nadie concedido, de guardián de los Derechos Humanos en el Mundo.

Desconocemos absolutamente esta atribución que el Imperio norteamericano se auto-concede, y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los Gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos, por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra Historia, crímenes que han representado la violación de todos los Derechos del Pueblo nicaragüense, en etapas y circunstancias de virulenta, cruda y cruel exposición de la voraz y perversa pretensión de dominio imperial de nuestra Nicaragua.

Nuestro Pueblo y Gobierno al rechazar contundentemente, porque no somos Colonia norteamericana, esa tendenciosa, parcializada e interesada Exposición Imperial, en continuo e insostenible afán de superioridad, a través de su ficcional, atrevido y ofensivo Destino Manifiesto, recuerda a los Estados Unidos todos sus crímenes, cometidos en nombre de su glotonería imperial; crímenes y despropósitos, guerras y genocidios, que no pararemos de denunciar jamás.

Los Estados Unidos, el Imperialismo Norteamericano no és nadie para acusar a un Pueblo pequeño, donde han provocado crímenes de lesa humanidad, y donde han revuelto las egolatrías criollas para uso y beneficio suyo, y sobre todo para, sirviéndose de sus siervos y esclavos, cometer magnicidios como el que “lucieron” ante el Mundo, cuando asesinaron al Grandioso General Benjamín Zeledón, y al Valiente General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Sandino.

Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias, adjudicándoselas a ellos mismos… provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local. Los denunciamos nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los Derechos Humanos.

Como dijo Sandino, “yo no me vendo, ni me rindo, jamás”. Y decimos nosotros hoy, y siempre, con Sandino, nuestro Insigne e Invicto General: No nos vendemos, ni nos rendimos. Queremos Patria Libre o Morir, y a ustedes, Imperialistas de la Tierra, nuestro desprecio por sus ínfulas y aires de una grandeza construida sobre la sangre de millones de Seres Humanos, que somos la Comunidad de Pueblos Libres de este Mundo.

Sus Informes son de ustedes, sobre ustedes y para ustedes. No los reconocemos. No pertenecemos a una Cultura de dominados o colonizados.

Ante la Corte Internacional de Justicia, respondan por sus crímenes y cumplan con la Sentencia Histórica que les obliga a indemnizar a Nicaragua por una de sus tantas guerras genocidas.

Parecen no darse cuenta de que hay ya otro Mundo, y ahí vivimos los que desconocemos a los Estados Unidos como Amos o Dueños de la Comunidad Humana, de nuestras Riquezas, Culturas, Lenguas y Patrimonios.

Managua, Nicaragua Bendita y Siempre Soberana,

23 de Abril, 2024

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo