El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional emitió una Segunda Nota de Prensa refiriéndose al envío, de parte del Gobierno de El Salvador, de Buques Militares Artillados Salvadoreños a los espacios marítimos de Nicaragua en el Océano Pacífico, violando nuestra soberanía.

Nicaragua llama a El Salvador al cese de la amenaza contra nuestra soberanía

Estos Buques Militares Salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia de nuestras costas, en espacios marítimos de Soberanía indiscutible de Nicaragua.

Nota de prensa

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hace del conocimiento del Pueblo de Nicaragua y de la Comunidad Internacional su posición con respecto a las afirmaciones hechas por la Fuerza Naval de la República de El Salvador reclamando Soberanía en la zona económica exclusiva de Nicaragua.

Como fuera informado anteriormente desde el día sábado 5 de febrero los buques salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia de nuestras costas y militares permanecerán en dicho sitio reclamando Soberanía sobre esos espacios marítimos sin respaldo geográfico, histórico ni jurídico alguno.

En ese sentido, Nicaragua desea enfatizar que considera que no tiene ninguna disputa de límites con El Salvador en tanto no comparte límites en el Pacífico con dicha nación. Nicaragua aclara que solamente tiene límites con la República de Honduras.

No obstante lo anterior, el Gobierno de El Salvador ha realizado y continúa realizando actividades hostiles en la zona económica exclusiva de Nicaragua y en vista de esta situación el Gobierno de Nicaragua recuerda al Gobierno de El Salvador la obligación de resolver por medios pacíficos cualquier controversia en la esfera internacional.

De tal forma que, si el Gobierno de El Salvador realmente considera que existe una disputa de límites, le hacemos un llamado para que cese de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Nicaragua y someta la presunta disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Para esos efectos, Nicaragua reafirma que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo actual.

Como es del conocimiento de la comunidad internacional Nicaragua tiene una larga tradición de resolver cualquier diferendo por medios pacíficos y permanecer fiel a su compromiso con la paz.

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua

Managua, 7 de febrero de 2022

Presione soltar

The Government of Reconciliation and National Unity informs the People of Nicaragua and the International Community of its position regarding the statements made by the Naval Forces of the Republic of El Salvador, claiming sovereignty in the exclusive economic zone of Nicaragua.

As previously reported, since Saturday, 5th February, Salvadoran military vessels have entered less than 30 miles from our coasts and remain in that location claiming sovereignty over those maritime spaces without any geographical, historical or legal basis.

In this sense, Nicaragua wishes to emphasize that it considers that it does not have any border dispute with El Salvador, as it does not share boundariesin the Pacific with said nation. Nicaragua clarifies that it only has limits with the Republic of Honduras.

Notwithstanding the foregoing, the government of El Salvador has carried out and continues to carry out hostile activities in the exclusive economic zone of Nicaragua and in view of this situation, the Government of Nicaragua reminds the Government of El Salvador of its obligation to resolve by peaceful means, any dispute in the international sphere.

In such a way that, if the government of El Salvador really considers that there is a border dispute, we call on it to cease resorting to the threat or use of force against the territorial integrity of Nicaragua and submit the alleged dispute before the International Court of Justice. For these purposes, Nicaragua reaffirms that it accepts the mandatory jurisdiction of the International Court of Justice to resolve the current dispute.

Como es de conocimiento de la comunidad internacional, Nicaragua tiene una larga tradición de resolver cualquier controversia por medios pacíficos y se mantiene fiel a su compromiso con la paz.

Managua, 7 de febrero de 2022

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua