“Ni ella, ni Yo nos quedaremos con ese hombre”, afirma joven que no pudo impedir boda en Masaya

Tu Nueva Radio YA, ¡La Súper Líder del Dial, entrevistó en exclusiva a la jovencita Rosa Esperanza Reyes, de 16 años, quien el pasado sábado conmocionó la ciudad de Masaya, al intentar impedir el casamiento de su compañero de vida José Sabino Dávila, de 40 años, quien se dio el “Si Acepto” con otra mujer en la iglesia San Miguel, de la ciudad de Las Flores.



Rosa Reyes, quien tiene un hijo de dos años con José Dávila y espera en su vientre otra criatura del “sinvergüenza”, entró a la iglesia San Miguel minutos después que el párroco bendijo la unión entre su Romeo y Rita Elena López, de 18 años.

Los asistentes al ver a Rosa bien “pipona” y con otro niño en brazos, se pusieron lempos al escucharla decir: “Padre no case a ese sinvergüenza que me tiene panzona”, momento en que “Chepe Dávila” a como pudo, sacó de la iglesia a Rita López, con quien huyó en un taxi placa MY 1141.

En ese momento nuestro ágil reportero Pablo Emilio Gutiérrez, quien participó como invitado en la boda, le dio “Grabar” a su cámara de video y capturó el alboroto que se armó en las afueras de la iglesia.

“Ayer (viernes) dormimos en mi casa y me dijo que no se iba a casar, porque él no iba a tapar hoyo de nadie”, dijo entre lágrimas la joven Rosa mientras chineaba a su pequeño y señalaba con su otra mano, el vientre con 6 meses de embarazo.

La destrozada mujer expresó que tiene 3 años de relación con el ingrato de “Chepe” Dávila, quien la hizo su mujer y tuvo que aguantarle de todo para que estuviera a su lado, pero como reza el dicho: “Mal paga el diablo, a quien bien

le sirve”.

“Yo quería que ni ella, ni yo nos quedáramos con ese hombre”, dijo Rosa Reyes, originaria del Valle La Laguna, en Masaya, la humilde joven quien fue llevada en una patrulla a la delegación policial de la localidad para denunciar al degenerado de “Chepe” Dávila.

La noticia se regó como pólvora encendida en todo Masaya, y hasta la fecha no saben en donde se metió “Chepe” Dávila, quien aparentaba ser una persona seria y honorable al vestir saco y corbata, mientras recibía el sacramento del matrimonio en el altar junto a Rita.