Universidades de Nicaragua celebran 95 años de Raúl Castro con emotivo acto en la UNAN-Managua

La comunidad universitaria, representantes del cuerpo diplomático, autoridades nacionales y dirigentes políticos participaron este miércoles en un emotivo acto realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), para conmemorar el 95 aniversario del natalicio del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana.

UNAN-Managua conmemora hoy 95 años de Raúl Castro

Durante la actividad, los participantes destacaron la trayectoria revolucionaria de Raúl Castro, así como los lazos históricos de solidaridad y hermandad que unen a los pueblos de Nicaragua y Cuba.

La rectora de la UNAN-Managua, compañera Thelma López Briceño, expresó que la conmemoración constituye una oportunidad para recordar las luchas de los pueblos latinoamericanos y reafirmar el respaldo de Nicaragua al pueblo cubano.

“Hoy es un día para recordar las luchas de nuestros pueblos y qué mejor que honrando a Raúl Castro. Mostramos nuestro respaldo para él y para el pueblo cubano, quienes constantemente siguen siendo amenazados por el imperio; sin embargo, hoy recordamos las luchas de ese pueblo, su valentía y estamos con Cuba. Nicaragua y Cuba son pueblos hermanos que luchan por la libertad”, manifestó.

Por su parte, la compañera Arling Alonso, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, destacó el legado político y humano del dirigente cubano, a quien calificó como un referente para los pueblos que luchan por la soberanía y la autodeterminación.

“Nicaragua se regocija el día de hoy por el 95 cumpleaños de nuestro Comandante Raúl Castro. Celebramos y saludamos con amor y agradecimiento a Dios por la vida de un gran ser humano. Raúl es para nosotros nuestro comandante, hermano y compañero entrañable”, expresó.

Asimismo, señaló que la capacidad política, organizativa y estratégica de Raúl Castro contribuyó al triunfo de la Revolución Cubana y se convirtió en una inspiración para otros procesos revolucionarios en América Latina, incluida la Revolución Popular Sandinista.

Durante el acto, también participó la embajadora de Cuba en Nicaragua, Iliana Fonseca Lorente, quien transmitió un mensaje de agradecimiento al pueblo y Gobierno nicaragüense por las muestras de cariño, respeto y admiración hacia el líder revolucionario.

“Honrar a Raúl en este momento es honrar a la propia Revolución Cubana, es reivindicar la memoria de aquellos que desde el Moncada y la Sierra Maestra sembraron la semilla de la dignidad que hoy florece en toda la Patria Grande. Ellos que en su soberbia imperial amenazan con la agresión militar a Cuba, combinada con el reforzamiento asfixiante del bloqueo económico, comercial y financiero y el establecimiento de un cerco petrolero; ellos, que pretenden someter a un pueblo aplicando medidas de castigo que lo privan hoy de su derecho al desarrollo y, más que eso, el derecho de millones de cubanos a alimentación, educación y salud, ¿acaso eso no es un crimen de lesa humanidad? A quienes pretenden, desde las frías oficinas del gobierno norteamericano, mancillar el nombre del General de Ejército, hoy les decimos con el pecho erguido y pleno convencimiento: no podrán porque hay hombres que se convierten en pueblo y Raúl es el pueblo mismo”, concluyó la compañera Iliana Fonseca, embajadora de Cuba en Nicaragua.

