jueves, septiembre 11, 2025
Nicaragua

Universidad Nacional de Ingeniería inaugura laboratorio de Tecnología Tridimensional

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Nicaragua inauguró un Laboratorio de Tecnología Tridimensional, en el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Este nuevo espacio fortalecerá las capacidades prácticas, investigativas e innovadoras de más de 400 estudiantes de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Computación y Sistemas.

El laboratorio está equipado con impresoras 3D de última generación, que permitirán transformar ideas en modelos digitales y físicos, facilitando la validación de diseños, la experimentación y la transferencia tecnológica.

Con esta iniciativa, la UNI busca priorizar el desarrollo científico y tecnológico para el bienestar de las familias nicaragüenses.


