En el Centro de Convenciones Olof Palme, hoy se realizó la graduación 274 de la Universidad Nacional Agraria (UNA) “Bernardino Díaz Ochoa”, en la que más de 200 nuevos profesionales de carreras productivas que se integrarán al trabajo y la visión integral de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo.

Universidad Nacional Agraria entrega más de 200 nuevos profesionales al Pueblo Presidente

La doctora Luz Adilia Luna Olivares, vicerrectora de la UNA, dijo que estos nuevos profesionales, egresan de las especialidades de ingeniería agrícola, zootecnia, recursos naturales, forestal, agroindustrial, agronegocios, medicina veterinaria y turismo rural comunitario, entre otras.

“Estamos cumpliendo con el mandato de Nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y la Compañera Rosario, de avanzar en la educación y lograr profesionales que contribuyan a la economía agropecuaria”, expresó la vicerrectora de la Universidad Nacional Agraria.

La Universidad Nacional Agraria “Bernardino Díaz Ochoa”, tiene recintos de Managua, Camoapa, Juigalpa, Matagalpa, Chinandega y Niquinohomo, donde la juventud profundiza sus conocimientos y aporta en diferentes rubros productivos.