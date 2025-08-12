Un total de 83 nicaragüense fueron afectados por el COVID durante la última semana

En la semana comprendida entre el martes 5 y este martes 12 de agosto, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento cuidadoso y responsable a 83 nicaragüenses con COVID confirmado.

El MINSA detalló que de la misma forma 37 personas de las que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el MINSA atendió y dio seguimiento a 16 mil 574 personas.

La entidad de salud destacó que en la presente semana NO se registraron fallecimientos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 246 nicaragüenses y se sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

