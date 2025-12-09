Turistas extranjeros aumentan un 22% el gasto promedio diario en Nicaragua

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), informa que el gasto promedio diario de los turistas de otras nacionalidades no residentes en Nicaragua, es de 52.3 dólares por persona.

Turismo en Nicaragua: gasto diario sube un 21,9%

Los resultados de la Encuesta de Turismo receptor y emisor del tercer trimestre de 2025, también, destaca que este número de gasto promedio, representa un aumento del 21.9%, con relación al trimestre anterior.

Además, la estadía promedio resultó en 9 y hasta 10 días, por persona, los que les permite disfrutar de todas las bellezas naturales, actividades culturales y deportivas.

Los que invierten más de diversión, son los turistas procedentes de suramérica, con 238 dólares, y los visitantes de Estados Unidos, de 69 dólares, y los europeos 62 dólares.

