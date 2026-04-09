Tu cita es el 2 y 3 de Mayo en la VII Edición de la Expo Tattoo Nicaragua

En el Centro de Convenciones Olof Palme, se realizará la Séptima Edición de la Expo Tattoo Nicaragua 2026 el sábado 2 y domingo 3 de mayo, en saludo a la tradicional celebración de Los Agüizotes de Masaya.

Expo Tattoo 2026 en Managua: ¡No te pierdas el arte corporal!

Darling Hernández, ministra de la Juventud, destacó la confirmación de más de 60 estudios y 144 artistas, quienes compartirán su talento y creatividad, espacio apoyado por Nuestro Gobierno para promover a la juventud en todas sus manifestaciones artísticas.

Como antesala de la Séptima Expo Tattoo Nicaragua 2026, se realizarán talleres departamentales en Managua, Matagalpa, Carazo, Rivas y Chinandega, orientados al manejo de equipos, bioseguridad, higiene y seguridad

No te pierdas la Séptima Expo Tattoo Nicaragua 2026, que te ofrecerá la oportunidad conocer este mundo creativo, que integrará competencias de tatuaje, pasarelas, presentaciones de bandas de rock juveniles, espacios para emprendedores, que ofrecerán estilismo, rastas, piercings, gastronomía y más.

