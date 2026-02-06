Trasplantes renales para niños han sido un éxito en Nicaragua

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo, anunció que se ha realizado con éxito 51 trasplantes renales para niños en Nicaragua.

“Trasplantes renales para niños, se han realizado 51 ya, exitosamente, permitiendo mejorar la salud y la calidad de vida de los niños y niñas”, expresó.

La salud para las familias nicaragüenses es una prioridad del Buen Gobierno, garantizando gratuidad y calidad en la atención.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (MINSA) cada año, en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” se realizan entre 2 y 3 trasplantes, el más reciente se realizó el 20 de Octubre de 2025.

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La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, también informó del proyecto de saneamiento en el municipio de Altagracia.

En San Lucas, El Realejo, Matagalpa, Condega, Río Blanco, La Sabana, El Sauce, Matagalpa, con proyectos de cunetas, calles.

Viviendas, caminos, canchas multiusos, centros turísticos en Catalina, barrio Ernesto López; Totogalpa, Santo Tomás de Chontales con salones multiusos.

También viveros, puestos de salud en Matagalpa, San Juan del Sur y Jinotega.

Festivales de frijol en Apante que el INTA está organizando en todo el país.

Usura Cero, 5.000 protagonistas la próxima semana recibiendo créditos para potenciar sus emprendimientos. Hoy a 1.000 en 43 municipios.

Conferencias: ‘Darío con nosotros’, que se realizan desde la Secretaría de Economía Creativa.

Entrega de 740 títulos de propiedad en los Distritos 5 y 6 de Managua, Ticuantepe, Villanueva, Corinto, Somotillo, La Concepción, Masatepe, Masaya, Tisma, Rivas, Belén, San Juan del Sur, Granada, Bluefields, El Rama, El Tortuguero.

Hoy viernes, el proyecto de energía que se inaugura en Jinotega, El Sardinal, sector Los Ranullos, para 160 hermanos y hermanas.

Inauguración del Sistema de iluminación pública en Ciudad Darío.