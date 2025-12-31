Tradicionales Viejos son vendidos como pan caliente antes de terminar el 2025
Desde muy temprano, con entusiasmo las familias compran los tradicionales “Viejos”, que son quemados con la pólvora, al terminar cada año, y recibir el año nuevo con buenas energías.
Doña Migdalia Estrada, su esposo y su hija, desde el mes de abril, van preparando las máscaras para elaborar los “viejos” o “muñecos” de fin de año, pues lleva un exhaustivo proceso de secado y luego de recreación (ojos, cejas, boca y bigotes o barba).
Éste año prepararon cien, los que durante este mes se han vendido la mayoría, ayer vendió 27 “viejos”, el lunes 17, y éste 31 de diciembre, no para de contar, doña Migdalia, a quien pueden llamar al 8806-8737.
Los tradicionales “Viejos”, están vestidos muy elegantes con camisas mangas largas, pantalones jeas y formales, con sacos, sombreros y botas, y en el interior, es colocada la pólvora, con el propósito de dejar atrás las dificultades, vicios, desavenencias y malas vibras.
Que en este 2026, en Alegría y Paz, sigamos avanzando en nuestras metas y sueños, con salud, trabajo y familia.