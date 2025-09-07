Tour operadores asiáticos descubren Nicaragua: Desde volcanes y lagos a cajetas y rosquillas

Nicaragua concluyó su participación en la 19ª Expo Internacional de Viajes el pasado 6 de septiembre de 2025, el evento turístico más grande e importante de la región baja del Mekong, en Vietnam, logrando posicionarse como un nuevo destino por descubrir para los ciudadanos del Sudeste Asiático.

En el marco del evento, la Delegación Nicaragüense sostuvo un encuentro con la Agencia Migola Travel, empresa especializada que oferta paquetes turísticos hacia Nicaragua y Centroamérica. Este acercamiento tuvo como propósito reafirmar la disposición del Pueblo Nicaragüense de recibir más turistas vietnamitas, estableciendo vínculos comerciales que faciliten el flujo de visitantes desde esta región asiática hacia territorio nicaragüense.

Durante la feria, centenares de tour operadores y expositores internacionales visitaron el stand nicaragüense, donde tuvieron la oportunidad de degustar dulces tradicionales como cajetas, crocantes, rosquillas y leche de burra, entre otros productos gastronómicos representativos de la cultura nacional.

Asimismo, se obsequiaron souvenirs nicaragüenses y se proporcionó información turística detallada a través de folletos informativos, guías especializadas y mapas del país, creando una experiencia integral que permitió a los visitantes conocer la riqueza cultural y natural de Nicaragua.

Medios vietnamitas destacan atractivos turísticos nicaragüenses

La delegación nicaragüense ofreció entrevistas exclusivas a diversos medios de comunicación vietnamitas, aprovechando estos espacios para destacar los impresionantes atractivos turísticos de Nicaragua y las experiencias inolvidables que los visitantes pueden vivir en nuestro territorio.

Esta estrategia de comunicación permitió amplificar el alcance promocional del país más allá de los asistentes directos a la feria, llegando a audiencias masivas a través de los medios locales vietnamitas.

Con esta participación internacional, Nicaragua se presenta como un faro de hospitalidad y belleza en el corazón de Centroamérica, compartiendo con los pueblos hermanos del Sudeste Asiático sus paisajes volcánicos, sus lagos infinitos y la sonrisa eterna de su gente.

La nota oficial enfatiza que desde la Patria Siempre Bendita y Siempre Libre, se crean puentes de turismo, cultura y amistad, con la convicción de que cada visitante encontrará en territorio nicaragüense no solo un destino turístico, sino un abrazo fraterno cargado de Paz y Solidaridad.