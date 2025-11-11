Todos Somos Daniel: El documental de la vida y legado revolucionario del Copresidente Daniel Ortega

La Cinemateca Nacional de Nicaragua será escenario de un estreno histórico este miércoles 12 de noviembre a las 5 de la tarde, con la proyección del documental “Todos Somos Daniel”, una producción audiovisual que rinde homenaje al liderazgo, la lucha y el legado del Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Los hermanos Marcio y Carlos Vargas y Samantha Carrion

Este filme fue producido por los hermanos Marcio y Carlos Vargas y Samantha Carrion marca un hito al incluir a primera canción revolucionaria titulads «Todos Somos Daniel» , creada con Inteligencia Artificial, bajo la autoría del Compañero Aaron Peralta.

El documental recorre los momentos más intensos de la vida del líder sandinista, desde sus años de juventud, cuando a los 16 años inició su vida de lucha, prisión y tortura, hasta convertirse en un símbolo del movimiento patriótico de Liberación Naiconal Sandinista que emergió desde las montañas.

También destaca a figuras históricas como Julio Buitrago, Oscar Turcios, Selim Shible y Jacinto Suárez, pilares de la resistencia urbana en los años 60.

Con una duración de 1 hora y 15 minutos, “Todos Somos Daniel” presenta un trabajo cinematográfico innovador, donde se combinan fotografías inéditas, archivos fílmicos restaurados y testimonios históricos, en un formato distinto y conmovedor.

Inspirado por el mensaje del Presidente Daniel Ortega del 19 de julio, el documental busca transmitir la fuerza, la esperanza y la continuidad de una Revolución que sigue viva en el corazón del pueblo nicaragüense.

