Tecnológico Nacional impulsa circuito turístico ideal para vacacionar en Semana Santa

El Tecnológico Nacional presentó una atractiva alternativa para disfrutar esta Semana Santa a través de su circuito turístico de Escuelas Hoteles y Casas de Descanso combinando gastronomía y experiencias culturales en distintos puntos del país.

Circuito turístico: Riqueza cultural en Semana Santa

Jacdely Monestel, Directora de la Escuela Hotel Luxemburgo, en San Rafael del Sur, en Managua junto a Deyling Mejía, administradora de Sub Sed del Hotel Escuela El Tránsito, en León, destacaron que estos espacios ofrecen servicios accesibles y de calidad en ambientes naturales y seguros para las familias.

Entre las opciones disponibles se encuentran las sedes del Hotel Escuela Luxemburgo y sus subsedes, así como el Hotel Escuela El Tránsito, que cuenta con tres casas vacacionales ubicadas en Pochomil, El Velero y Miramar.

En el departamento de Rivas, también destaca el Hotel Escuela Nicarao y el Volcán Maderas, ambos con dos años de funcionamiento y creciente demanda turística.

En el centro del país, el Centro Tecnológico de Datanlí, en Jinotega, ofrece una experiencia de turismo rural con senderos naturales, degustación de café producido en la zona y gastronomía tradicional como güirilas, cuajadas y chicharrón de pescado.

Este circuito no solo promueve el turismo nacional, sino que también fortalece la formación de más de mil 600 estudiantes, quienes desarrollan sus competencias en áreas como hotelería, gastronomía y atención al cliente.

Para reservaciones e información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números: Luxemburgo: 8748-1810, El Tránsito: 8652-4430, Nicarao: 8748-1590 y Volcán Maderas: 8748-1165

Finalmente las servidoras publicas resaltaron que este Circuito es nna opción completa para vacacionar, apoyar el talento nacional y disfrutar de lo mejor del turismo en Nicaragua en estas vacaciones de la Semana Mayor.



