Teatro Nacional Rubén Dario celebra dignidad ancestral con gala artística “El Maíz, nuestra Raíz”

Orgullo y color se vivió este sábado con la Gala Artística “El Maíz, Nuestra Raíz”, en el Teatro Nacional Rubén Darío, un homenaje al alimento sagrado de nuestros ancestros y símbolo de la soberanía cultural y nacional de Nicaragua.

La velada, realizada en el Salón de los Cristales reunió el talento de la Escuela Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo y artistas invitados, quienes a través del arte, la música y la danza, celebraron la fuerza del maíz y su profundo significado en la identidad del pueblo nicaragüense.

El compañero Ramón Rodríguez, Director del Teatro Rubén Darío exaltó la historia, la resistencia y el espíritu del pueblo que defiende con orgullo sus raíces, recordando que el maíz es patria, cultura y vida.

