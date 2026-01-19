Tapir hembra y su cría son liberados en el archipiélago de Solentiname

En un esfuerzo conjunto por la conservación de la fauna silvestre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), a través del Parque Zoológico Nacional, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, liberaron una tapir hembra y su cría de tres meses de edad.

El ejemplar y su pequeño fueron reinsertados en la Isla Mancarroncito, ubicada en el Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua, un sitio estratégico para la supervivencia de esta especie.

Con esta acción, se contabilizan cinco tapires reintroducidos con éxito a su hábitat natural hasta la fecha.

La reinserción de estos mamíferos es vital para el medio ambiente debido a que fortalece las poblaciones de tapires en estado salvaje.

El tapir es un dispersor clave de semillas, lo que facilita la reforestación natural a través de sus rutas de desplazamiento.

Esta liberación reafirma el compromiso del Gobierno de Nicaragua con la protección del Patrimonio Natural.