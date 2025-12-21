Sistema educativo nicaragüense presenta avances y metas para el 2026

El Ministerio de Educación presentó los principales logros alcanzados durante el año 2025 en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación «Bendiciones y Victorias». El informe destaca la participación de más de 2 millones de estudiantes, maestros, familias y comunidades integrados en acciones de aprendizaje para la vida y convivencia en paz.

Ministerio de Educación destaca avances del sistema educativo en 2025

El documento oficial resalta el trabajo conjunto del MINED, INATEC y universidades para contribuir al desarrollo humano de los nicaragüenses y la lucha permanente contra la pobreza.

Historia e identidad nacional como pilar educativo

El Sistema Educativo integró el estudio de la Historia como asignatura fundamental en todos los niveles educativos. Esta acción fortaleció la identidad nacional y el sentido de pertenencia tanto en estudiantes como en maestros.

«Desarrollamos el curso en historia e identidad nacional con 63 mil maestros y servidores públicos administrativos y académicos», señaló el comunicado oficial del Ministerio de Educación.

Fortalecimiento del personal docente

Durante el año, el sistema educativo avanzó en el desarrollo profesional de los maestros, promoviendo aprendizajes y habilidades en pedagogía, investigación, innovación, idiomas, interculturalidad, historia, cultura y habilidades socioemocionales.

El informe destaca la ampliación de oportunidades de aprendizaje con la incorporación del idioma inglés en todos los niveles educativos, fortaleciendo competencias para el trabajo y la vida.

Tecnología e innovación educativa

El Ministerio promovió la incorporación de tecnologías en los procesos educativos desde un enfoque de uso ético. Esta iniciativa incluyó la actualización tecnológica de maestros, diseño de material didáctico y desarrollo de plataformas digitales nacionales.

«Avanzamos en la definición de la Agenda Nacional de Investigación e Innovación, promoviendo y potenciando capacidades humanas e institucionales», explicó el documento oficial.

Educación ambiental y desarrollo integral

El sistema educativo aportó al desarrollo de la conciencia ambiental reconociendo a la Madre Tierra como dadora de vida. Los estudiantes y maestros participaron en acciones que promueven el cuido y protección de la naturaleza.

El programa «Aprender, Emprender y Prosperar» se fortaleció en todos los niveles educativos, afianzando capacidades para el desarrollo de la creatividad en estudiantes y maestros.

Desafíos para el 2026

Para el próximo año, el Ministerio estableció como prioridad mantener la gratuidad y calidad educativa, garantizando más y mejor educación en todos los niveles. El documento destaca el compromiso con la transformación digital y el aprovechamiento ético de las tecnologías.

«Consolidaremos el proceso de formación y desarrollo profesional de maestros en valores, vocación de servicio, herramientas pedagógicas y didácticas», afirmó el comunicado oficial.

El MINED cerró su informe con un llamado a la continuidad educativa incluyente y la relación entre educación técnica, universitaria y el sector productivo como motor de desarrollo humano y nacional.