Sistema Educativo Nacional comparte principales avances de implementación 2025 y las proyecciones 2026

Entre el 1º y 5 de Diciembre, con la participación de maestr@s, equipos de trabajo de MINED, INATEC y Universidades, compartiendo los principales avances de implementación 2025 y las proyecciones 2026 para la continuidad de la transformación evolutiva de la educación en todos los niveles y modalidades, desde el protagonismo y compromiso de personas, familias y comunidades.

Asimismo, 1,709 maestr@s de todas las modalidades culminaron su formación como Técnicos Especialistas en Tecnología Educativa, Didáctica del Idioma Inglés y Docencia de la Educación Técnica, y 440 maestr@s y servidor@s públicos concluyeron el Curso Básico de Lenguaje de Señas Nicaragüense, fortaleciendo sus capacidades para brindar una atención incluyente a las personas con discapacidad.

Esta semana, también finalizó el Ciclo de Conferencias sobre Identidad y Orgullo Patrio, dirigido a maestr@s y artistas, promoviendo el intercambio de experiencias para fortalecer el amor por nuestra identidad nacional y los valores culturales.

Continuamos avanzando en el compromiso permanente de la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias” con el desarrollo humano pleno de las y los nicaragüenses.