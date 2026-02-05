Sistema Educativo conmemora 110 aniversario del eterno maestro Rubén Darío

En la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, el Sistema Educativo realizó el Encuentro de Educación Artística: “Darío, Eterno Maestro”, en conmemoración de su 110 aniversario a otro plano de vida.

Encuentro Artístico: Celebrando a Darío en la Universidad

La compañera Mendy Arauz, ministra de Educación, dijo que este este encuentro afianza el compromiso de seguir educando y ser constructores de la paz, desde la expresión del arte y la cultura.

La teatrista Marina Obregón, profesora del Centro Cultural y Politécnico «José Coronel Urtecho, expresó que desde el arte, los estudiantes desarrollan la imaginación creadora, el trabajo en equipo, el deseo de leer y saber más.

En este encuentro nacional de manera presencial y virtual, participaron estudiantes, maestros y servidores públicos de centros educativos, técnicos, universidades públicas y privadas.

Durante la reunión se efectuó conferencia magistral Darío en las artes, conversatorio donde maestros de diversas disciplinas reflexionaron sobre el pensamiento de Darío, en la enseñanza del arte hoy.

Además, hubo la interpretación del Coro Estudiantil Rubén Darío, dramatización del poema «Del Trópico», y danza contemporánea y pintura en vivo con acompañamiento musical.

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