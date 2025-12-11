Servidores públicos del Ministerio del Interior concluyen con éxito curso de inglés

Servidores públicos de los órganos del Ministerio del Interior (MINT) recibieron su certificado tras haber concluido satisfactoriamente el Curso de Inglés Nivel A1 impartido por docentes del Tecnológico Nacional (Inatec).

Ricardo Tríos, subdirector de capacitación del Centro Tecnológico Manuel Olivares, manifestó que fueron 31 compañeros y compañeras los que culminaron el curso.

El curso tuvo una duración de 140 horas y se impartió de febrero a octubre de 2025.

«Estamos concluyendo con esta celebración entregando los certificados a cada uno de ellos y agradeciendo por su esfuerzo y haber asistido», señaló Tríos.

Uno de los protagonistas fue el teniente Manfred Castillo, docente de formación de la Academia Nacional de Bomberos, quien indicó que este idioma es fundamental porque abre puertas, ayuda al entendimiento y mejor comunicación con personas o entidades de otras naciones y fortalece el desarrollo personal.

«Es muy importante porque nos ayuda a fortalecer los lazos, ya que constantemente estamos recibiendo capacitaciones de bomberos de otros países que hablan el idioma inglés y eso nos ayuda a un mejor entendimiento», aseguró.