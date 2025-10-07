Seis personas fueron afectadas por el covid en Nicaragua en la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que durante la presente semana que comprende del 30 de septiembre al 07 de octubre brindó atención y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 6 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 15 personas que estaban en seguimiento han cumplido con el período establecido.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19.

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, se atendió y dio seguimiento responsable a 16 mil 808 personas.

Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 557 nicaragüenses y se sigue trabajando en la prevención y atención de las personas ¡En el Nombre de Dios!