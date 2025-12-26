Segundo vuelo de WestJet llega a Managua con 169 pasajeros desde Canadá

En pleno día de Navidad, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino el segundo vuelo de la aerolínea WestJet, procedente de Montreal, Canadá. La aeronave arribó con 169 pasajeros, quienes eligieron a Nicaragua para disfrutar de las festividades de fin de año.

La llegada de estos turistas es resultado de la estrategia de conectividad aérea que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTUR, para posicionar al país como un destino competitivo, seguro y atractivo en el mercado norteamericano.

Con este tipo de conexiones se fortalece el puente aéreo directo entre Canadá y la «Tierra de Lagos y Volcanes».

Además, la llegada de visitantes dinamiza los negocios familiares y el sector servicios durante la temporada alta, en tanto los viajeros destacan la paz y la estabilidad del país como factores clave para su elección.

Con esta operación, Nicaragua reafirma su crecimiento en el sector turístico internacional, promoviendo un modelo de turismo responsable que genera nuevas oportunidades de desarrollo para las familias nicaragüenses.