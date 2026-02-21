Sandino vive en Palestina

Con gran entusiasmo y compromiso, el día de hoy 21 de Febrero del 2026, conmemoramos en la Embajada de Nicaragua en Palestina el 92 Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Calderón Sandino.

Asistieron representantes líderes de Fatah y la OLP, de la Unión de Escritores Palestinos, Ministerio de Asuntos Religiosos (Awqaf), representantes de las Iglesias en Ramala y Miembros de Sindicatos Obreros y Mujeres de Jerusalén. Los participantes expresaron su gran admiración y respeto por el General Sandino, quien lo consideran fuente de inspiración para la lucha que se libra actualmente en la Palestina ocupada. Añadieron que el Pueblo Palestino no olvida a los Revolucionarios nicaragüenses que combatieron hombro con hombro junto a los Revolucionarios palestinos, entre ellos se destaca el Mártir Patricio Argüello, cuya sangre se derramó y se mezcló con la sangre palestina.

Por su parte, nuestro representante Embajador Gadiel Arce Mairena, expresó que el legado de Sandino está más vivo que nunca y que sus enseñanzas de que el precio de la Dignidad por alto que sea -es preferible al costo de la esclavitud y sumisión, y Nicaragua ha hecho de la Dignidad, la Libertad y Soberanía- su más alto Patrimonio y Estandarte Moral y Espiritual; afirmó que nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo, están cumpliendo los sueños de Sandino, mejorando las condiciones de Vida de los nicaragüenses en Prosperidad y Paz.