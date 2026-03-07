Saludo del Ejército de Nicaragua en el Día Internacional de la Mujer

El Ejército de Nicaragua, su Comandancia General, Cuerpo de Generales, Oficiales Superiores y Subalternos, Funcionarios, Suboficiales, Sargentos, Pilotos, Marineros, Soldados, Alumnos de Formación Militar y Personal Auxiliar, expresamos nuestro saludo y merecido reconocimiento a la valiente mujer nicaragüense, en ocasión de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”.

Este 8 de marzo, expreso mi respeto y reconocimiento a todas las mujeres de nuestra patria y de manera especial, a las mujeres que visten el uniforme militar con honor y dignidad. Hoy rendimos homenaje a su valentía, a su espíritu de sacrificio y a su invaluable aporte en cada misión encomendada.

Reconocemos también, el equilibrio admirable con que cumplen sus responsabilidades familiares y profesionales, demostrando que el deber y sensibilidad pueden marchar unidos, constituyen un ejemplo de vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones.

De manera especial felicitamos a las heroicas mujeres nicaragüenses, que a lo largo de nuestra historia se han destacado con amor y dignidad en defensa de la Patria, jugando un papel fundamental en cada una de las etapas de nuestra historia, para la construcción de la Patria Libre, Digna, Justa y Próspera que todos merecemos.

A todas las mujeres, dentro y fuera de las filas militares, les expresamos nuestras felicitaciones y admiración. Que este día sea propicio para refirmar el compromiso con la equidad y el reconocimiento pleno de sus capacidades para el fortalecimiento de nuestra institución.

Les deseamos éxitos en sus metas personales y profesionales. Gracias por su entrega sin límites, que su ejemplo continúe siendo guía que nos conduzca al bienestar que todos anhelamos.

¡VIVA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER!

¡VIVA, VIVA, VIDA!

¡VIVA LA HERÓICA MUJER NICARAGUENSE!

¡VIVA, VICA, VIVA!

¡EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS MISIONES Y TAREAS!

¡TODO POR LA PATRIA!

¡EN DEFENSA DE LA PATRIA Y LA CONSTITUCIÓN!

¡FIRMEZA Y COHESIÓN!

¡VIVA EL EJÉRCITO DE NICARAGUA!

¡PATRIA Y LIBERTAD!

COMANDANTE EN JEFE

DE LAS FUERZAS MILITARES DEL

EJÉRCITO DE NICARAGUA

GENERAL DE EJÉRCITO

JULIO CÉSAR AVILES CASTILLO