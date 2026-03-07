Saludo de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional

En el Día Internacional de la Mujer, extendemos un fraterno saludo y reconocimiento a todas las compañeras mujeres que integran nuestra Policía Nacional, quienes con valentía, disciplina y compromiso sirven a nuestro pueblo.

Las mujeres policías representan un pilar fundamental en el fortalecimiento de la Paz y la Seguridad, destacándose por su disciplina, lealtad, obediencia, profesionalismo y sensibilidad humana en el cumplimiento de su servicio.

Su presencia y liderazgo contribuyen cada día a consolidar una institución más cercana a la comunidad.

En esta fecha especial reconocemos su esfuerzo, su dedicación y el valioso aporte que brindan al desarrollo y prosperidad de nuestra Nicaragua Bendita, Linda y Siempre libre.

¡Felicidades a todas las mujeres de la Policía Nacional!

¡Mujeres… Fuerza de Vida, Luz y Verdad!

Primer Comisionado General FRANCISCO JAVIER DÍAZ MADRIZ

Comisionado General VICTORIANO RUIZ URBINA

Jefes de las Fuerzas Policiales