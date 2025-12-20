¡Rumbo a vacacionar! Familias nicaragüenses empiezan a llenar terminal de buses en mercado Mayoreo

Durante la temporada de diciembre, la terminal de buses ubicada en el mercado Mayoreo se convierte en una de las más concurridas del país, debido a la gran afluencia de personas que llegan para abordar unidades con destino a los departamentos del Norte y la región de Zelaya Central de Nicaragua.

Este 20 de diciembre, cuando muchos nicaragüenses ya se encuentran de vacaciones, el movimiento en la terminal es notable. Maletas de todos los tamaños, filas constantes y el entusiasmo por viajar en familia, de manera individual o con amigos se reflejan en el rostro de los pasajeros, quienes aprovechan estas fechas para reencontrarse con sus seres queridos o disfrutar de unos días de descanso.

Como la joven Brenda Lissette Calderón, que viajaba con su niño hacia El Rama para visitar a sus suegros y pasar las fiestas navideñas y Fin de Año. «Vamos para una finca; yo vengo de Costa Rica y tenía tres años de no venir. Vamos a estar un mes y luego nos regresamos», afirmó.

Asimismo, don César Castillo dijo que para viajar hay que llegar temprano a las terminales y no andar con prisa.

En esta terminal «hay mucha comodidad y seguridad en los viajes, las horas de salida tienen su tiempo estimado para las unidades de buses», apuntó.

A la vez recomendó a las familias viajeras que, si van a viajar largo, se tomen su tiempo y lleguen con anticipación y preparados, saber que me va a dar sed y que no lleve mucha carga.

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