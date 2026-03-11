Rivas se llena de vida con liberación de 46 ejemplares de fauna silvestres en selvas de Cárdenas

En un paso significativo para la conservación de la biodiversidad en el sur de Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo la liberación de 46 animales silvestres en la Comarca El Toro, municipio de Cárdenas, Rivas.

Liberación de 46 animales en Cárdenas, Rivas

Estos ejemplares regresan a su hábitat natural tras haber superado exitosamente un proceso de atención y rehabilitación por parte de los especialistas del Centro Nacional de Rescate del Zoológico Nacional.

La liberación incluyó una diversa variedad de especies que ahora fortalecerán el equilibrio ecológico de las selvas rivenses.

Entre los mamíferos reintroducidos destacan 11 monos araña, 14 monos cara blanca, tres pizotes, dos mapaches, una zarigüeya y un oso hormiguero de chaleco.

Estas especies cumplen funciones vitales en el bosque, como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de insectos.

El cielo de Cárdenas también recibió nuevos habitantes con la liberación de 14 aves, entre las que se cuentan tres tucanes pico navaja, seis chocoyos frente roja, cuatro cotorras frente blanca y un búho mochuelo.

Con esta acción, el MARENA reafirma su compromiso con el resguardo de nuestra fauna, brindando una segunda oportunidad a estos animales que, tras haber estado en cautiverio o en situaciones de riesgo, ahora gozan nuevamente de su libertad en un entorno seguro y protegido.



