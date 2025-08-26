Representante nicaragüense participa en Programa de Intercambio en China

La comunicadora nicaragüense Leshara Janit Quiroz Rivas viajó a Beijing para participar en el segundo semestre del Programa 2025 de Intercambios para el Fortalecimiento de Capacidades, organizado por el Centro Internacional de Comunicación de Prensa de China (CIPCC).

Leshara Quiroz Rivas: Capacitación en Comunicación en China

Quiroz Rivas, quien representa a la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista 19 de Julio, formará parte de esta capacitación que se extenderá desde el 25 de agosto hasta el 15 de diciembre.

Este programa de intercambio es un reflejo de la creciente cooperación y colaboración entre China y Nicaragua en el ámbito de la comunicación.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de los comunicadores para defender «la Verdad Verdadera de Nuestros Pueblos».

La participación de Nicaragua en la capacitación subraya el compromiso de ambos países por continuar avanzando en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales a través de la formación profesional y el intercambio de experiencias.



