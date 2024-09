Recordando el Maremoto de 1992 en Nicaragua

Un día como hoy 1 de septiembre, pero en 1992, a las 8 de la noche, Nicaragua sufrió una tragedia cuando una ola gigantesca, provocada por un fuerte terremoto en el fondo del océano, devastó la costa del Pacífico nicaragüense, donde el mayor impacto lo sufrieron las costas de Masachapa.

La ola alcanzó alturas de entre 4 y 10 metros y dejó más de 170 muertos, en su mayoría niños.

A pesar que el terremoto ocurrió 45 minutos antes de la llegada de la ola, no hubo preaviso para la población. En ese entonces, Nicaragua no contaba con una red sísmica efectiva y las únicas dos estaciones sísmicas existentes no tenían personal disponible para procesar la información. Esto agravó la situación, dejando a la comunidad sin tiempo para reaccionar.

El Gobierno de Nicaragua, a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), ha intensificado sus acciones para prevenir muertes durante desastres naturales mediante la capacitación en comunidades, mejora de infraestructura y la implementación de planes de emergencia.

Estas medidas incluyen simulacros de evacuación y la instalación de sistemas de alerta temprana. El próximo ejercicio para proteger la vida, promovido por SINAPRED, se llevará a cabo el 26 de septiembre.